விட்டுக்கொடுக்க ரெடி! திடீரென மனம்மாறிய உக்ரைன் அதிபர்.. ரஷ்யாவிற்கு சாதகம்! முடிவை நோக்கி போர்?

மாஸ்கோ: உக்ரைன் ரஷ்யா இடையிலான போர் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில் இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் அமைதி உடன்படிக்கை ஏற்படுவதற்கான லேசான அறிகுறிகள் தெரிய தொடங்கி உள்ளன. முக்கியமாக ரஷ்யாவின் கோரிக்கையை ஏற்று உக்ரைன் சில முக்கியமான விஷயங்களை விட்டுக்கொடுக்கும் பட்சத்தில் அதன் மூலம் போர் முடிவிற்கு வருமோ என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது!

உக்ரைன் - ரஷ்யா போர் எப்படி முடியும் என்பதை பார்க்கும் முன் இந்த போருக்கான அடிப்படையான சில காரணங்களை பார்க்க வேண்டும். காரணம் 1 - உக்ரைன் நாடு நேட்டோ படையில் சேர முயன்றதை ரஷ்யா விரும்பவில்லை. இதனால் ரஷ்யா தனது பாதுகாப்பை கருதி உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்தது.

காரணம் 2 - உக்ரைனில் இருக்கும் புரட்சியாளர்கள் கொண்ட டொன்ஸ்க் மற்றும் லுஹான்ஸ்க் ஆகிய இரண்டு பிராந்தியங்களை தனி அதிகாரம் கொண்ட சுதந்திர பகுதிகளாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று ரஷ்யா கூறியது. காரணம் 3 - கிரிமியாவை ரஷ்யாவின் பகுதியாக அங்கீரிக்க வேண்டும் என்று ரஷ்யா கூறியது.

நேட்டோ உடன் சேர மாட்டோம்...புடினுடன் நேரடியாக பேசத்தயார் - உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி அறிவிப்பு

Ukraine is ready to compromise two regions and give up the Nato dream as Russia asked: Is war going towards the end game?