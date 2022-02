'யாருக்கெல்லாம் துப்பாக்கி வேணுமோ வந்து வாங்கிக்கோங்க..' - மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்த உக்ரைன் அரசு

International

கிவி: உக்ரைனில் ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்திவரும் சூழலில் மக்களே ஆயுதம் ஏந்தி ரஷ்யாவுக்கு எதிராக போராட தயாராகி வருகிறார்கள். உக்ரைன் அரசும் மக்களுக்கு ஆயுதங்கள் வழங்கி வருகிறது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. பதிலுக்கு உக்ரைனும் ரஷ்யா மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நேட்டோ நாடுகளும், ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளும் செயல்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், உக்ரைன் நாட்டுக்கு உதவ வேண்டும் என அந்நாட்டு அதிபர் இந்தியா உட்பட பல நாடுகளிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். இந்நிலையில், உக்ரைன் அரசுக்கு ஆதரவாக மக்களே களத்தில் இறங்கியுள்ளனர். இதை உக்ரைன் அரசும் ஊக்கப்படுத்தி வருகிறது.

உக்ரைன் நாட்டில் வசிக்கும் இளைஞருடன் ஆன்லைனில் கல்யாணம் முடித்த இளம் பெண்

In the context of Russia's invasion of Ukraine, people are preparing to take up arms and fight against Russia. The Ukrainian government is also supplying weapons to the people.