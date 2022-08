நல்லா பாருங்க.. காதுகள் வித்தியாசமா இருக்கு.. இது போலி புதின்? பகீர் கிளப்பும் உக்ரைன் உளவுத்துறை

International

oi-Nantha Kumar R

மாஸ்கோ: தற்போது பொது இடங்களில் நடமாடுவது உண்மையான ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் இல்லை. அவர் போலியானவர் என உக்ரைன் உளவுத்துறை பகீர் தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.

ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே நடந்த மோதல் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை. பிப்ரவரி மாதம் 24ம் தேதி உக்ரைன் மீது போர் துவங்கிய ரஷ்யாவுக்கு அந்நாட்டை பிடிப்பது என்பது அவ்வளவு சுலபமாக இல்லை.

இதனால் தான் 5 மாதங்களை கடந்து 6வது மாதமாக உக்ரைன் மீதான போர் நடவடிக்கையை ரஷ்யா மேற்கொண்டு வருகிறது. உக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் உதவி செய்யும் வேளையில் ரஷ்யாவை கடுமையாக எதிர்த்து பொருளாதார தடைகளை விதித்துள்ளன.

உக்ரைன் போருக்கு பேச்சுவார்த்தை தான் தீர்வு! ரஷ்ய அதிபர் புதினிடம் வலியுறுத்திய பிரதமர் மோடி!

English summary

There is no real Russian President Vladimir Putin walking around in public these days. Ukraine's intelligence agency has released information claiming he is a fake.