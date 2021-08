தாலிபான்களுடன் சீனா, பாகிஸ்தான் படு நெருக்கம்.. அமெரிக்காவை நம்பி.. இப்போ இந்தியாவுக்குதான் தலைவலி!

International

oi-Veerakumar

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில், முதலில் ரஷ்யா.. இப்போது அமெரிக்கா.. ஆகிய இரு நாடுகளை வெளியேற்றியது பாகிஸ்தான் தான்.. அமெரிக்கா மற்றும் தாலிபான்களோடு சேர்ந்து கொண்டு ரஷ்யாவை வெளியேற்றினார்கள். இப்போது, அமெரிக்கா (ஆம்) மற்றும் தாலிபான்களுடன், சேர்ந்து கொண்டு அமெரிக்காவையே வெளியேற்றியிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் சர்வதேச அரசியல் விவகாரங்களை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவோரின் கடந்த சில நாட்களின் பேசு பொருளாக மாறிவிட்டது.

ஆப்கானிஸ்தானில், பாகிஸ்தானும், சீனாவும் நினைத்தபடி மாற்றங்கள் நடந்துள்ளதால், இந்தியாவுக்கு என்ன பாதிப்பு?

அமெரிக்கா இந்தப் பிராந்தியத்தில் தனது செல்வாக்கை இழக்கத் தொடங்கி இருக்கும் நிலையில், அதனோடு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு நெருக்கம் காட்டிய இந்தியாவுக்கு ஏற்படப்போகும் பாதிப்புகள் என்ன? என்பது பற்றி தான் இந்தியர்கள் அதிக அளவுக்கு கவலையோடு விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அதற்கு காரணம் இல்லாமல் இல்லை.

English summary

Taliban and India relationship: Countries in the north and west, such as Pakistan, Afghanistan, China and Iran, are all join hand. Since the time of Nehru, India has been a non-aligned country. Therefore, friendship with all countries was appreciated. But it is the recent extension of the hand of friendship with the United States to an unprecedented extent that has pushed us to the point where we have to lose the friendship of many countries in the region.