போர் வந்தால், சீனாவை தாக்குப் பிடிக்குமா தைவான்? இரு நாடுகளின் படை பலம் என்ன தெரியுமா? முழு விவரம்

International

oi-Nantha Kumar R

தைபே: அமெரிக்க சபாநாயகர் நான்சி பெலுசி தைவான் சென்றுள்ளதற்கு சீனா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. இதனால் தைவானின் வான்பரப்பில் சீனா 21 போர் விமானங்களை பறக்கவிட்டு எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ள நிலையில் அங்கு போர் மேகங்கள் திரளும் சூழல் உருவாகி உள்ளது. ஒருவேளை போர் ஏற்பட்டால் சீனாவின் தாக்குதலுக்கு முன்பு தைவான் தாக்குப்பிடிக்குமா? என்பது பற்றி இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

தைவான் தனிநாடாக செயல்பட சீனா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. சீனாவின் ஒரு பகுதியாக தைவான் உள்ளதாக அந்நாடு கூறி வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் நான்சி பெலுசி தைவான் செல்வதாக அறிவித்தார். இதற்கு சீனா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

6 இடங்கள்.. 6 வியூகங்கள்.. ஒரே இரவில் அமெரிக்காவை திக்கி திணற வைத்த சீனா.. டிராகனின் மெகா பதிலடி!

English summary

China strongly opposes US Speaker Nancy Pelosi's visit to Taiwan. As a result, China has flown 21 warplanes in Taiwan's airspace and registered a protest, creating an atmosphere of war clouds. Maybe Taiwan will defend itself before China attacks in the event of a war? Let's see about that in this message.