குழந்தை பிறக்காமல் இருக்கனுமா? இத செய்யுங்க மக்களே.. பாகிஸ்தான் அமைச்சர் வினோத கண்டுபிடிப்பு..அடடா!

oi-Nantha Kumar R

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வரும் நிலையில் இரவு 8.30 மணிக்கு மேல் கடைகள், வணிக வளாகங்கள், சந்தைகளையும், இரவு 10.30 மணிக்கு மேல் திருமண மண்டபங்களை மூடும் உத்தரவு நடைமுறையில் உள்ளது. இந்நிலையில் தான் இரவு 8 மணிக்கு மேல் சந்தைகள் மூடப்படுவதால் குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதம் என்பது குறைந்து மக்கள் தொகை உயர்வதை தடுக்க உதவுகிறது என பாகிஸ்தான் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் கவாஜா ஆசீப் தெரிவித்த வீடியோ நெட்டிசன்களால் கேலி, கிண்டலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வருகிறது.

இலங்கையை போல் நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தான் கடும் பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. கடந்த சில மாதங்களாக பொருளாதார நெருக்கடி நீடித்த நிலையில் அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு என்பது காலியாகும் நிலையில் உள்ளது.

இந்நிலையில் தான் பாகிஸ்தான் விரைவில் இலங்கையை போன்று மோசமான நிலையை சந்திக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே தான் சர்வதேச நாணய நிதியத்திடம் இருந்து உதவியை பாகிஸ்தான் கேட்டுள்ளது. இது இன்னும் கிடைக்காத நிலை உள்ளது.

பொருளாதார நெருக்கடி: இருட்டில் அமைச்சரவை கூட்டம்.. இலங்கையாக மாறும் பாகிஸ்தான்..புது ரூல்சால் அவலம்

English summary

Due to the economic crisis in Pakistan, there is an order to close shops, malls and markets after 8.30 pm and marriage halls after 10.30 pm. In this case, the video of Pakistani Defense Minister Khawaja Asif saying that since the markets are closed after 8 pm, the birth rate of children is reduced and it helps to prevent the population from rising.