சீனாவுக்கு 2வது சக்சஸ்.. சினோவாக் தடுப்பூசிக்கு உலக சுகாதார மையம் ஒப்புதல்!

பெய்ஜிங்: சீனாவின் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனமான சினோவாக் பயோடெக் (SVA.O) தயாரித்த COVID-19 தடுப்பூசிக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) அவசர கால பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்த ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

உலக சுகாதார மையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ள 2வது சீன தடுப்பூசி சினோவாக் ஆகும். ஏற்கனவே சீனாவின் சினோபார்ம் தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இரண்டு தடுப்பூசிகளுக்கு சீனா ஒப்புதல் வாங்கி உள்ளதால் ஆப்பிரிக்கா, லத்தீன் அமெரிக்காவில் உள்ள ஏழை நாடுகள் அதிகம் பயன்பெற வழிவகுத்துள்ளது,.

உலக சுகாதார மையத்தின் அவசர கால பட்டியல் அனுமதி என்பது ஒரு மருந்தன் பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறனை நம்பலாம் என்பதற்கான சமிக்ஞையாகும். இந்தியா தடுப்பூசி ஏற்றுமதிக்கு தற்காலிக தடை விதித்து உள்ளதன் காரணமாக மருந்து விநியோகத்தில் பெரும் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டுள்ள ஏழை நாடுகளுக்கு முக்கியமான நல்ல மாற்றம் ஆகும்.

The World Health Organization (WHO) said on Tuesday it has approved a COVID-19 vaccine made by drugmaker Sinovac Biotech (SVA.O) for emergency use listing, paving the way for a second Chinese shot to be used in poor countries.