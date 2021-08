கொரோனா பூஸ்டர் டோஸ் போடுவதை செப்டம்பர் வரை நிறுத்துங்கள்.. பணக்கார நாடுகளுக்கு WHO வேண்டுகோள்!

International

ஜெனீவா: உலக நாடுகள் செப்டம்பர் மாதம் இறுதி வரை பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்துவதை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் டாக்டர் டெட்ரோஸ் அதானோம் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.

2019-ம் ஆண்டு இறுதியில் சீனாவின் உகான் நகரில் தோன்றிய கொரோனா வைரஸ் இப்போது ஏறக்குறைய அனைத்து நாடுகளிலும் பரவி விட்டது என்றே கூறலாம். வளர்ந்த நாடுகள், வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் நாடுகள் என அனைத்தையும் கொரோனா ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

முதலில் கொரோனா முதல் அலை வந்து பாடாய் படுத்தியது. அடுத்ததாக கொரோனா 2-வது அலை வந்து மிரட்டியது. இதனை தொடர்ந்து பல நாடுகளில் 3-வது அலை வந்து விட்டது. சில நாடுகளை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது. நான்காவது அலையும் வந்து விடும் என்று கூறப்படுகிறது.

