சீனாவின் நண்பன்! அன்று நாடு கடத்தப்பட்டவர் இன்று பாகிஸ்தான் பிரதமர் - யார் இந்த ஷெபாஸ் ஷரீஃப்?

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ள ஷெபாஸ் ஷரீஃப் யார்? அவரது அரசியல் போக்கு எப்படி இருக்கும்? என்பன போன்ற உங்களின் பல கேள்விகளுக்கான விடை இப்பதிவில் இருக்கிறது.

நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் இம்ரான் கான் தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து இன்று பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதமராக ஷெபாஷ் ஷரீஃப் தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளார்.

இவர் வேறு யாருமல்ல. பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமராக இருந்த நவாஸ் ஷரீபின் இளைய சகோதரர்தான். எதிர்க்கட்சியான பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் லீக் - நவாஸ் கட்சியின் தற்போதைய தலைவராக இருந்து வருகிறார்.

பாகிஸ்தானின் இரண்டாவது பெரிய எதிர்க்கட்சியும் பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் லீக்கின் நீண்டநாள் அரசியல் எதிரியுமான பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சியும் இம்ரான் கானுக்கு மாற்றாக தற்போது ஷெபாஷ் ஷரீஃப் ஆட்சி பரவாயில்லை என்ற நிலைக்கு வந்து ஆதரவளித்துள்ளனர்.

பல வருட வீட்டு சிறை! ராணுவத்திற்கு பயந்து ஓடியவர்! பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதமராகும் ஷேபாஸ்? யார் இவர்?

English summary

Who is the newly elected Prime Minister of Pakistan Shebaz Sharif? What will be his political course? This post has the answers to many of your questions: பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ள ஷெபாஸ் ஷரீஃப் யார்? அவரது அரசியல் போக்கு எப்படி இருக்கும்? என்பன போன்ற உங்களின் பல கேள்விகளுக்கான விடை இப்பதிவில் இருக்கிறது.