கனடாவில் முதலமைச்சர் ரேஸில் இருக்கும் மதுரையில் பிறந்த 90’ஸ் கிட்.. யார் இந்த அஞ்சலி அப்பாதுரை?

விக்டோரியா : கனடா நாட்டின் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தின் முதலமைச்சர் ரேஸில் இருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் பிறந்த அஞ்சலி அப்பாதுரை என்ற இளம்பெண்.

கனடா நாட்டின் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாண முதலமைச்சரான ஜான் ஹோர்கன் கட்சித் தலைவர் மற்றும் முதலமைச்சர் பதவிகளில் இருந்து விலக இருப்பதால், தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இதில், தமிழ்நாட்டின் மதுரையை பூர்வீகமாகக் கொண்ட 90'எஸ் கிட்டான அஞ்சலி அப்பாதுரை போட்டியிடவுள்ளார். இது கனடாவில் வசிக்கும் தமிழர்கள் மட்டுமல்லாது, உலகத் தமிழர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

அரசியல் மட்டுமின்றி சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலராகவும் அறியப்படும் அஞ்சலி அப்பாதுரை, இசை, சல்சா நடனம் ஆகியவற்றிலும் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவராம்.

English summary

A young woman named Anjali Appadurai, born in Madurai, Tamil Nadu, is competing for the leadership of the ruling NDP party in British Columbia, Canada. If she succeeds in this, she will be the Chief Minister of British Columbia.