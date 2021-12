'உலகெங்கும் பேரபாயத்தை ஏற்படுத்தலாம்..' வேக்சினில் இருந்து தப்புமா ஓமிக்ரான்? WHO முக்கிய விளக்கம்

International

oi-Vigneshkumar

ஜெனீவா: ஓமிக்ரான் கொரோனா சுமார் 60க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்குப் பரவியுள்ள நிலையில், அது பேரபாயத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளதாகவும் வேக்சினில் இருந்து தப்ப வாய்ப்புள்ளதாகவும் உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.

உலகையே கடந்த சில ஆண்டுகளாக கொரோனா வைரஸ் தான் அச்சுறுத்தி வருகிறது. இந்த கொரோனா பெருந்தொற்றால் உயிரிழப்புகள் ஒரு புறம் என்றால் பொருளாதார இழப்புகளும் வாட்டி வதைத்தது.

கொரோனா வேக்சின் கண்டறியப்பட்ட பிறகு தான் உலகம் மெல்ல இயல்பு நிலைக்கு வந்து கொண்டிருந்தது. இந்தச் சூழலில் கடந்த நவ.25இல் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்ட உருமாறிய கொரோனா மீண்டும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இங்கிலாந்தை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் ஓமிக்ரான் வைரஸ்.. அவசரநிலை கொண்டு வர முடிவு!

English summary

Omicron coronavirus variant poses a "very high" global risk says WHO. WHO says omicron may evades vaccine protection but clinical data on its severity remain limited.