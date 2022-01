நியோ கோவ்.. இன்னும் ஒரு உருமாற்றம் அடைந்தால் போதும்.. மனிதர்களிடம் தீயாய் பரவுமாம்.. புதிய வைரஸ்!

International

oi-Shyamsundar I

பெய்ஜிங்: நியோ கோவ் என்ற புதிய வகையான சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருப்பதாக வுஹானை சேர்ந்த வைரஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அது என்ன நியோ கோவ் என்று பார்க்கும் முன் வைரஸ்கள் குறித்த 2 அடிப்படைகளை தெரிந்து கொள்வோம்.

பொதுவாக பறவைகள், விலங்குகளிடம் பல வகையான வைரஸ்கள் இருக்கும். உதாரணமாக வெவ்வால்களிடம் பல லட்சக்கணக்கான வைரஸ்கள் உடலில் இருக்கும். பன்றிகளிடம் கூட நிறைய வகையான வைரஸ்கள் இருக்கும். ஆனால் இந்த வைரஸ் எல்லாம் அப்படியே மனிதர்களை தாக்கிவிடாது.

உதாரணமாக ஒரு பன்றியை அல்லது வெவ்வாலை தொடுவதால் உங்களுக்கு அதன் வைரஸ் பரவும் என்று சொல்ல முடியாது (சில வைரஸ்கள் பரவலாம்). விலங்குகளிடம் இருக்கும் வைரஸ் ஒன்று மனிதர்களிடம் பரவ வேண்டும் என்றால் அதற்கு மிக முக்கியமான் ஒரு விஷயம் தேவை.. அதுதான் உருமாற்றம்.

Why Neo Cov is stronger and faster than Coronavirus? All you need to know about this SARS family virus.