ஆமா.. நேட்டோ அமைப்பில் சேர்ந்திருந்தால் உக்ரைனுக்கு இந்த நிலை வந்திருக்காதே.. ஏன் சேரவில்லை? பின்னணி

கீவ்: அமெரிக்கா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் ‛நேட்டோ' பாதுகாப்பு அமைப்பில் உக்ரைன் இன்னும் இணைக்கப்படவில்லை. நேட்டோவில் இணைப்பதாக 2008ல் உறுதி அளிக்கப்பட்ட நிலையில் 14 ஆண்டு காலமாக உக்ரைன் தொடர்ந்து காத்திருந்து வருகிறது. இதன் பின்னணியில் பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்துள்ளது. ஏவுகணை, குண்டுவீச்சில் ரஷ்ய படைகள் ஈடுபட்டு வருகிறது. இருநாடுகளுக்கு இடையேயான இந்த போருக்கு முக்கிய காரணமாக நேட்டோ அமைப்பு பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது நேட்டோ அமைப்பில் உக்ரைன் இணைய முயற்சித்தது தான் போருக்கான முழுமுதற் காரணமாக உள்ளது.

‛நேட்டோ' என்பது வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அமைப்பு ஆகும். இது 1949ல் துவங்கப்பட்டது. 2ம் உலக போருக்கு பிறகு சோவியத் யூனியன், கிழக்கு ஐரோப்பாவில் இருந்து படைகளை திரும்ப பெற மறுத்தது. மேலும் ஐரோப்பாவில் ஆக்கிரமிப்பு செய்ய முயன்றது. இதை முறியடிக்கும் வகையில் நட்பு நாடுகள் இணைந்து உருவாக்கியது தான் இந்த நேட்டோ அமைப்பு எனும் ராணுவ படை. இதில் பலநாட்டு ராணுவத்தினர் அங்கம் வகிப்பார்கள்.

English summary

Ukraine is not yet a member of the NATO Security Council, of which the United States and Britain are members. Ukraine has been waiting 14 years since NATO promised to join in 2008. Various reasons behind this have been revealed.