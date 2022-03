இதுமட்டும் நடந்தது! அணு ஆயுத அட்டாக்தான்! நேரடியாக வார்னிங் தந்த ரஷ்யா! நடுங்கி நிற்கும் அமெரிக்கா

International

oi-Shyamsundar I

மாஸ்கோ: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்துமா என்ற கேள்விக்கு ரஷ்ய அதிபர் புடினின் அதிகாரபூர்வ செய்தி தொடர்பாளர் டிமிட்ரி பெஸ்கோவ் பரபரப்பு பதில் அளித்துள்ளார்.

உக்ரைன் ரஷ்யா போர் முடிவதற்கான அறிகுறிகள் தெரியவில்லை. பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் முடிந்தும்.. இதுவரை எதிலும் அமைதிக்கான உடன்படிக்கை செய்யப்படவில்லை.

அதிலும் இப்போது உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கியை நேட்டோ நாடுகள் தங்கள் மாநாட்டில் பேச அழைத்து உள்ளது. இதனால் கண்டிப்பாக ரஷ்யா இப்போதைக்கு போரை முடிவிற்கு கொண்டு வர எந்த விதமான முயற்சிகளையும் எடுக்காது என்றே நம்பப்படுகிறது.

Would use a nuke only if it becomes an existential crisis for us says Russia about Ukraine war.