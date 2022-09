ஜி ஜின்பிங் அரெஸ்ட், ஆட்சி கவிழ்ப்பு? கடந்த காலங்களில் அதிபர் பற்றி வெளியான தகவல்கள் என்ன! பரபர

International

oi-Vigneshkumar

பெய்ஜிங்: சீனாவில் ஆட்சி கவிழ்ப்பு நடந்துள்ளதாகவும் அதிபர் ஜி ஜின்பிங் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளதாகவும் இணையத்தில் தகவல் பரவும் நிலையில், இப்படி தகவல் பரவுவது இது முதல்முறை இல்லை.

உலகிலேயே அமெரிக்காவுக்குப் பிறகு மிகப் பெரிய பொருளாதாரத்தைக் கொண்ட நாடு சீனா. கடந்த 20, 30 ஆண்டுகளில் மட்டும் சீனா அடைந்த வளர்ச்சி என்பது மிகப் பெரியது.

சில ஆண்டுகளில் மட்டும் சீனா பல கோடி பேரை ஏழ்மை நிலையில் இருந்து மீட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. சீனாவில் இருக்கும் ஒற்றை ஆட்சி முறை காரணமாக அங்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் ஆட்சியில் உள்ளது.

ஜி ஜின்பிங் கைது? தீயாக பரவும் தகவல்! விமானம், ரயில்கள் என எல்லாமே ரத்து! சீனாவில் என்ன நடக்கிறது

English summary

In past also coup on China President Xi Jinping govt was around the internet: Netizens says China President Xi Jinping being under house arrest and a possible military coup: