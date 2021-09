காஞ்சிபுரத்தில் இளம் பெண்ணுக்கு மதுவை கலந்து கொடுத்து 5 பேர் மாறி மாறி பலாத்காரம்

Kancheepuram

oi-Velmurugan P

காஞ்சிபுரம் : காஞ்சிபுரத்தில் இளம் பெண்ணுக்கு காதல் வலை வீசிய ஒருவர், அந்த பெண்ணைவேலை வாங்கித் தருவதாக ஏமாற்றி காரில் அழைத்து சென்றுள்ளார். செல்லும் வழியில் குளிர்பானத்தில் மதுவை கலந்து கொடுத்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார்.

அவருடன் சேர்த்து மொத்தம் 5 பேர் காருக்குள் வைத்து இளம் பெண்ண பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளனர். மதுவால் போதை தலைக்கேறி எதுவும் செய்ய இயலாத துயரமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட அந்த பெண்,. அதன் பின்னர் அளித்த புகாரின் பேரில் 4 பேரை கைது செய்து மேலும் தலைமறைவாக உள்ள ஒரு நபரை வலைவீசி தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் காஞ்சிபுரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இது தொடர்பாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுவதாவது: காஞ்சிபுரம் பெரு நகராட்சியைச் சேர்ந்தவர் 20 வயது இளம்பெண் மீனா (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது) இவர் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை படித்துள்ள நிலையில் தனியார் கடை ஒன்றில் வேலை செய்து வருகிறார். அந்தக் கடைக்கு வாடிக்கையாக வந்து செல்லும் வணிகர் வீதியை சேர்ந்த குணசீலன் என்பவர் மீனாவிற்கு காதல் வலை வீசியிருக்கிறார்.

English summary

In Kanchipuram, a man spoke a word of love to a young woman and took her away in a car, deceiving her that he would hire her. On the way, he mixed alcohol in a soft drink and raped her.