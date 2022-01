Kancheepuram

oi-Rajkumar R

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பல்வேறு வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்களை ஆயிரம் ரூபாய் முதல் காவல்துறையினர் ஏலம் விட்டதால் ஆயிரக்கணக்கானோர் குவிந்து தங்களுக்கு தேவையான வாகனங்களை ஏலத்தில் எடுத்து சென்றனர்.

ஆயிரம் ரூபாய் முதல் டூவிலர்..! காஞ்சிபுரத்தில் ஏலம் எடுக்க குவிந்த மக்கள்.. என்னா கூட்டம்?

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற குற்ற சம்பவங்கள் அதாவது கொலை கடத்தல் வழக்குகளை ஏராளமான வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படுகின்றன. இந்த வாகனங்களை நீதிமன்றத்தில் மூலமாக உரிமையாளர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

அவ்வாறு நீதிமன்றத்தின் மூலம் வாகனங்களை திரும்பப் பெறாமல் அல்லது சாலைகளில் நீண்ட நாட்களாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்து உரிமை கோரப்படாத வாகனங்களை காவல் நிலையத்தில் போலீசார் வைத்திருந்தனர்.

குன்னூர் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்கு காரணம் திடீரென வந்த மேக கூட்டம்.. ராஜ்நாத்சிங்கிடம் அறிக்கை!

English summary

In the Kanchipuram district, vehicles seized in various cases were auctioned off by the police for thousands of rupees and thousands of people flocked to auction the vehicles they needed.