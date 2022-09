மாஜி அமைச்சர் சுரேஷ் ராஜனை கை கழுவிய திமுக தலைமை! கன்னியாகுமரி மாவட்ட திமுக ரவுண்ட் அப்!

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: திமுக உட்கட்சித் தேர்தலில் மாஜி அமைச்சர் சுரேஷ் ராஜனை மொத்தமாக கை கழுவி அவருக்கு பேரதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது திமுக தலைமை.

முதலமைச்சர் குடும்பத்தினரிடம் மிகவும் நெருக்கமானவராக அறியப்பட்ட சுரேஷ் ராஜனுக்கே கட்சியில் இந்த நிலையா என, குமரி மாவட்ட திமுகவினர் கடந்த 2 நாட்களாக விவாதித்து வருகின்றனர்.

கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளராக நாகர்கோவில் மேயர் மகேஷையும், கன்னியாகுமரி வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளராக அமைச்சர் மனோ தங்கராஜையும் கட்சித் தலைமை அறிவித்துள்ளது.

English summary

The DMK leadership has completely washed its hands of former minister Suresh Rajan in the DMK internal elections and has given him a shock.