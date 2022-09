கோடீஸ்வர எம்.பி.. ‘திண்ணையில் படுத்து.. கையை தலைக்கு வைத்து’ அடடே.. ராகுல் இப்பவே ஜெயிச்சிட்டாராம்!

Kanyakumari

oi-Vignesh Selvaraj

கன்னியாகுமரி : காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த கோடீஸ்வர எம்.பியான விஜய் வசந்த், ராகுல் காந்தியின் நடை பயணத்தின்போது திண்ணையில் படுத்துத் தூங்கும் புகைப்படம் தீயாகப் பரவி வருகிறது.

கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தியின் இந்திய ஒற்றுமை பயணம் கடந்த 7ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இன்று காலையில் தொடங்கிய மூன்றாம் நாள் நடைபயணம் காலை 7 மணியளவில் நாகர்கோவிலில் தொடங்கியது. மதியம் ஓய்வெடுக்க புலியூர் குறிச்சியில் உள்ள தேவாலயத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

அங்கு உள்ள திண்னை ஒன்றில் கன்னியாகுமரி காங்கிரஸ் எம்.பி விஜய் வசந்த் ஓர் ஓரமாக ஓய்வெடுக்கும் புகைப்படம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.

English summary

The third day of Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari to Kashmir began at Nagercoil today. In the afternoon, Rahul Gandhi rested at puliyur Kurichi Church. Kanyakumari Congress MP Vijay Vasanth resting on Thinnai.