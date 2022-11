அதிகாரிகள் மீட்டிங்கில் எனது மகனா? பாஜகவுக்கு வதந்தி பரப்புவதுதான் வேலையே! - அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்

Kanyakumari

oi-Vignesh Selvaraj

கன்னியாகுமரி : திமுக அரசு மீதோ, என் மீதோ எந்தக் குறையும் கூற முடியாததால் பொய்களையும் வதந்திகளையும் பாஜகவினர் பரப்பி வருவதாக தமிழக தகவல் தொழில் நுட்பத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

அமைச்சர் மனோ தங்கராஜின் மகன், அதிகாரிகள் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டதாக பாஜகவினர் குற்றம்சாட்டிய நிலையில், அது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்துள்ளார் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்.

மேலும், திமுக அரசு மீது வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் பதில் அளித்துப் பேசியுள்ளார் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்.

அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் குழித்துறை அரசு மகளிர் கல்லூரி புதிய கட்டிட கட்டுமான பணிகளை ஆய்வு செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

பின்லாந்துக்கு பறக்கும் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்! என்ன விஷயமாக போகிறார் தெரியுமா?

English summary

TN Information Technology Minister Mano Thangaraj has accused the BJP of spreading lies and rumors as they cannot find fault with the DMK government or me.