சர்சுகளுக்கு “குறி” -பர்தா அணிந்த உருவம்! பகலில் தொழிலதிபர்.. இரவில் திருடன் - சிக்கியது எப்படி?

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: கடந்த 5 ஆண்டுகளாக முக்கிய தேவாலயங்களில் தொடர் கொள்ளையில் ஈடுபட்ட எம்.பி.ஏ பட்டதாரி மற்றும் பெண் ஒருவரை போலீசார் கைது செய்து உள்ளார்கள். அவர்களிடம் 50 சவரன் நகைகள் மீட்கப்பட்டு உள்ளன. கொள்ளையடித்த பணத்தில் பல ஏக்கர் நிலத்தில் சொந்தமாக கோழிப்பண்ணை தொடங்கியதுடன் மனைவிக்கும், தோழிக்கும் தனித்தனியே சொகுசு வீடு, சொகுசு கார் என தொழிலதிபர்போல் வாழ்ந்து வந்த இளைஞர் சிசிடிவியில் பதிவான இருசக்கர வாகன எண்ணால் சிக்கியுள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடந்த 5 வருடங்களாக புகழ் பெற்ற கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் நள்ளிரவு புகும் மர்ம நபர் உண்டியலை உடைத்து லட்ச கணக்கான பணத்தை கொள்ளையடித்து செல்வதோடு, மாதா சிலைகளில் அணிந்திருக்கும் தங்க நகைகளையும் திருடி சென்று வந்துள்ளார்.

கடந்த ஜனவரி மாதம் புதிதாக கட்டப்பட்டு அர்பணிக்கப்பட்ட புதூர் புனித லூசியாள் தேவாலயம், பிப்ரவரி மாதம் குளச்சல் காணிக்கை அன்னை தேவாலயத்தில் நள்ளிரவு புகுந்த மர்ம நபர் உண்டியலை உடைத்து லட்ச கணக்கான பணத்தையும் தங்க நகைகளையும் திருடி சென்றார்.

