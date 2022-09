”தமிழ் மிகவும் அழகான மொழி” கற்றுக் கொள்வதற்கு கடினம்.. காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி கலகல!

Kanyakumari

oi-Yogeshwaran Moorthi

கன்னியாகுமரி: இந்திய ஒற்றுமை நடைபயணத்தை மேற்கொண்டுள்ள ராகுல் காந்தி, தமிழ் மொழி குறித்து பேசியுள்ள கருத்துகள் மக்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்ரா என்ற பெயரில் இந்திய ஒற்றுமை பயணத்தை நேற்று முன்தினம் கன்னியாகுமரியில் உள்ள காந்தி மண்டபம் முன்பு இருந்து தொடங்கினார். முதல் நாளில் 600 மீட்டர் தூரம் வரை மட்டுமே நடைபயணத்தை தொடர்ந்த ராகுல் காந்தி, 2ம் நாளில் அகஸ்தீஸ்வரத்தில் தொடங்கினார்.

அப்போது நீர் தேர்வில் தோல்வியடைந்ததால் தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவி அனிதாவின் சகோதரரை சந்தித்தார். இதனைத்தொடர்ந்து எவிடன்ஸ் அமைப்பைச் சேர்ந்த சமூக அமைப்புகளை சந்தித்து பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசித்தார். இப்படி பல்வேறு தரப்பு மக்களையும் சந்தித்து அவர்களின் பிரச்னைகளையும், கோரிக்கைகளையும் கேட்டறிந்தார்.

”அன்றும், இன்றும் ஒரே கோரிக்கை தான்” ராகுல் காந்தியை சந்தித்த அனிதா சகோதரர் பேட்டி!

English summary

Congress MP Rahul Gandhi Spoke about Tamil Language. He said, Tamil is a beautiful language. But i think learning tamil is not an easy task.