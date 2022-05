ஜாதிக்கொரு சுடுகாடு தான் திராவிட மாடலா? வெட்கமாக இல்லையா? வெளுத்து வாங்கிய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன்!

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : ஜாதிக்கொரு சுடுகாடு வைத்து கொள்வது தான் திராவிட மாடலா? உண்மையான சமூக நீதியின் ஹீரோ பிரதமர் நரேந்திர மோடி தான் எனவும், வெட்கம் இல்லாமல் எதை திராவிட மாடல் என்று திமுக கூறுகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை என மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் கூறியுள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தென் தமிழகத்தில் பாஜக சிறுபான்மைப்பிரிவு மாநில செயலாளர் சதீஷ்ராஜாவின் இல்ல புதுமனை புகுவிழா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய இணை அமைச்சரும், தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் தலைவருமான எல்.முருகன் கலந்து கொண்டு நிர்வாகி மற்றும் குடும்பத்தினரை சந்தித்து வாழ்த்து கூறினார்.

Is Dravidian model to keep a separate Crematorium for every caste ? Union Minister L Murugan has said that Prime Minister Narendra Modi is the hero of true social justice.