குமரியில் 111.2 அடி உலகின் மிக உயரமான சிவலிங்கம்..என்னென்ன சிறப்பம்சம்.. இவ்வளவு சாதனைகளா?

Kanyakumari

oi-Jeyalakshmi C

கன்னியாகுமரி: உதயம்குளம்கரை கோவிலில் உள்ள 111.2 அடி உயர உடைய சிவலிங்கம் உலகிலேயே உயரமான சிவலிங்கம் என பல்வேறு உலக சாதனை புத்தகங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது. உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் இங்கு வருகை புரிந்து பிரம்மாண்ட சிவலிங்கத்தை தரிசித்து செல்கின்றனர்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தமிழக கேரள எல்லை பகுதியான உதயம்குளம்கரை பகுதியில் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க செங்கல் மஹேஸ்வர சிவபார்வதி கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலில் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு உலகில் மிக உயரமான சிவலிங்கத்தை அமைக்க ஆலய நிர்வாகம் முடிவு செய்தது.

இதனையடுத்து, மஹேஸ்வரானந்தா சரஸ்வதி சுவாமிகள் இந்தியாவின் பல்வேறு சிவன் கோயில்களுக்கு சென்று அந்த கோயிகளின் மாதிரியை கொண்டு பணிகள் நடைபெற்றது. 8 நிலைகளில் சிலை 111.2 அடி உயரத்தில் எட்டு நிலைகளில் ஒவ்வொரு நிலையிலும் தியான மண்டபங்களை கொண்ட இந்த சிவலிங்கத்தின் உள்ளே குகைக்குள் செல்வது போன்றும் பரசுராமர் அகத்தியர் உட்பட பல முனிவர்கள் தவம் செய்வது போன்றும் உள்ளது.

English summary

The 111-feet tall Sivalinga in the temple owned the record. The 111.2 feet Shivalingam in the Udayamkulamkarai temple has been listed in various world record books as the tallest Shivalingam in the world. A large number of tourists from all over the world come here to visit the gigantic Shivalingam.