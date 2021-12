கேரளாவில் கடத்தல்.. குமரியில் பதுங்கல்..! இளைஞர் சிக்கிய பரபர பிண்ணனி...!

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: கேரளாவைச் சேர்ந்த 11வது படிக்கும் பள்ளி மாணவியை திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி கடத்தி வந்து கன்னியாகுமரியில் பதுங்கியிருந்த இளைஞரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கேரள மாநிலம் கோவளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பிரகாஷ். இருபத்தி நான்கு வயது இளைஞரான பிரகாஷ் படிப்பை முடித்தபின் அப்பகுதியில் கிடைக்கும் சிறு சிறு வேலைகளை செய்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக வேலை கிடைக்காமல் பொறுப்பின்றி சுற்றித்திரிந்த பிரகாஷ் அதே பகுதியில் வசிக்கும் 17 வயது பள்ளி மாணவி ஒருவரை காதலித்துள்ளார்.

பிரகாஷின் ஆசை வார்த்தைகளில் மயங்கிய மாணவி அவரை காதலிப்பதாக கூறியுள்ளார். தொடர்ந்து செல்போன் வாட்ஸ் அப் மூலம் தொடர்பு கொண்டு பேசி வந்த இருவரும் பல இடங்களில்சுற்றி திரிந்துள்ளனர். இந்நிலையில் கடந்த 12ஆம் தேதி பள்ளி மாணவி திடீரென மாயமானார்.

