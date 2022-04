வாரிசு அரசியலா? யார் சொன்னாங்க.. அதிமுகவில் கிடையவே கிடையாது! உழைப்பவருக்கே உயர் பதவி.. இபிஎஸ் உறுதி

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் : அதிமுகவில் வாரிசு அரசியல் கிடையாது எனவும், கட்சிக்காக உண்மையாகவே உழைப்பவர்களுக்கே உயர்பதவி என அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும், தமிழக எதிர்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.

கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே வளையப்பட்டி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பாப்பாசுந்தரத்தின் முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி மற்றும் உருவச்சிலை திறப்பு விழா நடைபெற்றது

பாப்பாசுந்தரம் அவர்களின் இல்லத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போக்குவரத்துத்துறை முன்னாள் அமைச்சரும், கரூர் மாவட்ட அதிமுக செயலாளருமான எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தலைமை வகித்தார்.

AIADMK co-coordinator and Tamil Nadu opposition leader Edappadi Palanisamy has assured that there is no succession politics in the AIADMK and that only those who truly work for the party will be given top posts.