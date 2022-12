வெளிநாட்டுக்கு போன கணவன்! கார் வாங்கி கனெக்ட் ஆன வடிவுக்கரசி!நடுரோட்டில் புரட்டியெடுத்த உறவினர்கள்!

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் : கரூரில் கணவன் வெளிநாட்டில் வேலை பார்ப்பதால் கார் வாங்க சென்றபோது பழகிய நபருடன் பெண் ஒருவர் தகாத உறவில் இருந்துள்ளார். இதனால் அப்பெண்ணின் உறவினர்கள் ஒன்று கூடி சம்பந்தப்பட்ட நபரை சாலையில் தரதரவென அடித்து இழுத்து வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டம், கொடுமுடி பகுதியை சேர்ந்தவர் குப்புசாமி. ராணுவத்தில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர். இவரது மகள் வடிவுக்கரசி . இவருக்கு விஜய் என்ற நபருடன் திருமணம் ஆகி 10 வயதில் ஆண் குழந்தை ஒன்று உள்ளது.

இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டு வருடத்திற்கு முன்பாக கார் ஷோரூம் ஒன்றில் புதிய கார் வாங்குவதற்காக குப்புசாமி, வடிவுக்கரசி இருவரும் சென்றுள்ளனர்.

English summary

A women had an inappropriate relationship with his friend when she went to buy a car as her husband was working abroad. As a result, the woman's relatives got together and dragged the concerned person on the road in karur