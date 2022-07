முதல்வர் வர்றாங்க.. சீக்கிரம் ! துரிதகதியில் போடப்பட்ட சாலையில் சிக்கிய பஸ்! தெறித்து ஓடிய பெண்கள்!

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் : முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கரூர் வருகையையொட்டி அவசர அவசரமாக சாலைகள் அமைக்கப்பட்டதாகவும், அவ்வாறு துரிதகதியில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு சாலையில் பேருந்து ஒன்று சிக்கிக்கொண்ட காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

தமிழக முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் பதவியேற்று முதன்முறையாக கரூர் மாவட்டத்தில் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளவுள்ளார். நேற்று கரூர் வருகை தந்த அவருக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் பூர்ண கும்ப மரியாதை அளித்து சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து கார் மூலமாக கரூர் வருகை தந்த முதல்வருக்கு குளித்தலை, சித்தலவாய், மாயனூர், வெங்கக்கல்பட்டி ஆகிய இடங்களில் ஆயிரக்கணக்கான திமுக தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் திரளாக கூடி நின்று சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் வந்த நேரத்தில் வீடுகளில் கறுப்புக்கொடி.. பரபரத்த கரூர்.. பின்னணி என்ன?

