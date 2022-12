ஒருவழியாக பதவியை தட்டித் தூக்கிய திமுக! ‘கிட்னாப்’, சேஸிங் மட்டுமா.. “கிராஸ் வோட்டிங்”கும்.. ஆஹா!

Karur

கரூர் : கரூர் மாவட்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவர் தேர்தல் 5 முறை தள்ளி வைக்கப்பட்டு, பல ரன்னிங், சேஸிங், கிட்னாப்பிங் சம்பவங்களைக் கடந்து கடந்த 19ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதில், திமுக கவுன்சிலர் தேன்மொழி வெற்றி பெற்றுள்ளார். தேர்தல் நடைபெற்றபோது அதிமுக பெரும் பலத்துடன் இருந்த நிலையில், தற்போது துணைத் தலைவர் பதவியைக் கைப்பற்றியுள்ளது திமுக.

திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட தேன்மொழி தியாகராஜன் 7 வாக்குகளும், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ரமேஷ் 4 வாக்குகள் பெற்றார். 7 வாக்குகள் பெற்ற திமுகவை சேர்ந்த தேன்மொழி மாவட்ட துணைத் தலைவராக வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார்.

முன்னதாக துணைத்தலைவர் பதவிக்கு அதிமுக சார்பில் போட்டியிட திருவிக என்பவர் முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மற்றும் அதிமுக கவுன்சிலர்களுடன் காரில் வந்து கொண்டிருந்த போது வேடசந்தூர் பகுதியில் ஒரு கும்பல் கடத்தி சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

Karur District Panchayat Vice Chairman election was postponed 5 times and after many running, chasing and kidnapping incidents, it was held on 19th. In this, DMK Councilor Thenmozhi has won. While the AIADMK was very strong when the elections were held, now the DMK has captured the post of vice president.