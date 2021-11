கரூரில் பிரேக் பிடிக்காமல் சென்ற பேருந்து..இருசக்கர வாகனங்கள் சேதம் சிக்னலில் நின்றிருந்தவர்கள் கதி?

Karur

oi-Udhayabaskar

கரூர்: கரூர் பேருந்து நிலையம் அருகே அரசுப் பேருந்து ஒன்று பிரேக் பிடிக்காமல் சென்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஓட்டுநர் எவ்வளவு முயற்சித்தும் பேருந்து நிற்காமல் சிக்னலில் நின்றிருந்த வாகன ஓட்டிகள் மீது மோதியது. விபத்தில் இருசக்கர வாகனங்கள் சேதம் அடைந்த நிலையில் இரண்டு இளைஞர்கள் சிறு காயங்களுடன் தப்பினர்.

எந்த தவறையும் செய்யவில்லை.. என்னை ஏன் தவறாக நினைக்கிறீர்கள்?.. தற்கொலை கடிதத்தில் கரூர் ஆசிரியர்

English summary

A government bus near the Karur bus stand collided head-on with oncoming vehicles as it failed to brake. Thus the passengers screamed and got off. Two youths escaped with minor injuries after the two-wheeler was damaged in the crash. Police rushed to the spot, confiscated the bus and took it to the police station.