அதிக அளவில் வருவாய்.. கரூர் டாஸ்மாக் மேனேஜருக்கு சான்றிதழ்! சர்ச்சையால் திரும்ப பெறப்பட்டு திருத்தம்

அதிக அளவில் வருவாய் ஈட்டி கொடுத்ததாக கரூர் டாஸ்மாக் அதிகாரி உள்பட 4 பேருக்கு வழங்கப்பட்ட பாராட்டு சான்றிதழ் திரும்ப பெறப்பட்டது.

Karur

oi-Vishnupriya R

கரூர்: அதிக அளவில் வருவாய் ஈட்டி கொடுத்ததாக டாஸ்மாக் அதிகாரி உள்பட 4 பேருக்கு வழங்கப்பட்ட பாராட்டுச் சான்றிதழ் நேற்றைய தினம் திரும்ப பெறப்பட்டு அதில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு மீண்டும் வழங்கப்பட்டது.

74 ஆவது குடியரசுத் தினவிழா நாடு முழுவதும் கடந்த 26ஆம் தேதி கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. சுதந்திர தின விழா, குடியரசு தின விழாக்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டவர்கள் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் விருதுகள் வழங்கப்பட்டு கவுரவிப்பது வழக்கம்.

அந்த வகையில் மாநில வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு அரசு துறையில் அயராது உழைத்து பணியாற்றிய ஊழியர்களுக்கு அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பாக குடியரசு தின விழாவில் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.

அதிக வசூல்.. டாஸ்மாக் வருமானத்தை பாராட்டி சான்று வழங்கிய கலெக்டர்.. கரூரில் வெடித்த சர்ச்சை

English summary

Karur District Administration withdrew certificates given to Tasmac officer for high income of tasmac, the text which erupts controversy changed and returned to them.