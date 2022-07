முதல்வர் ஸ்டாலின் வந்த நேரத்தில் வீடுகளில் கறுப்புக்கொடி.. பரபரத்த கரூர்.. பின்னணி என்ன?

Karur

oi-Vignesh Selvaraj

கரூர் : தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் நேற்று கரூர் சென்ற நிலையில், கரூர் மாவட்டத்தில் குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் வீடுகளில் கறுப்புக்கொடி கட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

கரூர் சென்றுள்ள முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், இன்று நடைபெறும் அரசு விழாவில் 80 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குகிறார்.

இதற்கிடையே, ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள், தங்கள் கோரிக்கைக்கு செவிமடுக்காத கரூர் மாவட்ட ஆட்சியரைக் கண்டித்து கறுப்புக்கொடி கட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

While Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin visited Karur yesterday, certain community people in Karur district raised black flags in their houses. People staged a black flag protest against Karur District Collector for not heeding their demands.