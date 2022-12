“மிசன் 2024”.. பதவி வந்தவுடன் ஆள் வைத்து வேலை செய்யக்கூடாது- திமுகவினருக்கு செந்தில் பாலாஜி “ஆர்டர்”

Karur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கரூர்: திமுகவில் பதவியை வாங்கிக் கொண்டு ஆள் வைத்து வேலை செய்யக்கூடாது என்றும், தொண்டர்களை மதித்து நடந்துகொள்ள வேண்டும் எனவும் மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டத்தில் திமுக நிர்வாகிகளுக்கு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

கரூர் மாவட்ட திமுக பொதுக்குழு கூட்டம் கோவை சாலையில் அமைந்து உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் மாவட்ட அவைத் தலைவர் ராஜேந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் மாநில, மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள், தொண்டர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர். இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் மொத்தம் 99 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

English summary

Minister Senthil Balaji has instructed the DMK officials in the District General Committee meeting that they should not work under the authority of the DMK post and should respect the volunteers.