கறுப்பு ஆடு.. கூடவே இருந்து மாஜி கண்ணில் மண்ணைத் தூவிய அதிமுக கவுன்சிலர் யார்? கரூர் அரசியலில் பரபர!

Karur

oi-Vignesh Selvaraj

கரூர் : கரூர் மாவட்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவர் தேர்தல் 5 முறை தள்ளி வைக்கப்பட்டு, பலவித கிட்னாப், சேஸிங் சீன்களுக்கு மத்தியில் கடந்த 19ஆம் தேதி நடந்தது. அதில் திமுக கவுன்சிலர் வெற்றி பெற்ற நிலையில், அதிமுக கவுன்சிலர் ஒருவரும் திமுகவிற்கு கட்சி மாறி வாக்களித்தது தெரியவந்தது. அந்த 'கறுப்பு ஆடு' யார் என்பதுதான் கரூர் அதிமுக வட்டாரத்தில் பரபர பேச்சாக இருக்கிறதாம்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், மாவட்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவர் தேர்தலில் அதிமுக கவுன்சிலரே வெற்றி பெற வேண்டும் என உறுதியாக இருந்தார். கரூரில் செந்தில் பாலாஜி vs எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் இடையேயான இந்த கேங் வாரில் தனது கை சரியக் கூடாது என உறுதியாக இருந்து வந்தார்.

ஏற்கனவே, அதிமுக கவுன்சிலர், போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டபோதும், போலீசாரிடம் வாக்குவாதம் செய்தார் விஜயபாஸ்கர். இந்நிலையில், அதிமுக கவுன்சிலர்கள் அனைவரையும் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்த நிலையில், ஒரு கவுன்சிலர் திமுகவிற்கு வாக்களித்தது விஜயபாஸ்கருக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒருவழியாக பதவியை தட்டித் தூக்கிய திமுக! 'கிட்னாப்’, சேஸிங் மட்டுமா.. “கிராஸ் வோட்டிங்”கும்.. ஆஹா!

English summary

Karur District Panchayat Vice Chairman election was postponed 5 times and took place on Dec 19 amid various kidnapping and chasing scenes. While the DMK councilor won, one of the AIADMK councilors cross voted for DMK. Who is that 'black sheep' is the talk of the town in Karur ADMK.