அண்ணாமலை அவமானப்படுத்தியுள்ளார்.. பாஜகவுக்கு பத்திரிகையாளர்களை மதிக்க தெரியாது.. லியோனி விமர்சனம்!

Krishnagiri

oi-Yogeshwaran Moorthi

கிருஷ்ணகிரி: பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை நான்காவது முறையாக பத்திரிகையாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முடியாமல் அவமானம் செய்ததாக திமுக நிர்வாகி லியோனி விமர்சித்துள்ளார். நாட்டின் முதுகெலும்பாக உள்ள பத்திரிகையாளர்களை பாஜகவினருக்கு மதிக்க தெரியவில்லை என்றும், இதன் மூலம் பாஜக மக்களை விட்டு அந்நியப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதை அறிந்துகொள்ளலாம் என்று லியோனி தெரிவித்துள்ளார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அடுத்த சூளகிரியில் வேப்பனஹள்ளி சட்டமன்ற தொகுதி திமுக சார்பில் பேராசிரியர் க.அன்பழகன் நூற்றாண்டு பொதுக்கூட்டம் நடைப்பெற்றது.

இந்த பொதுக்கூட்டத்தின் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற திமுகவின் தலைமைக்கழக கொள்கை பரப்புச் செயலாளரும், தமிழ்நாடு பாடநூல் கல்வியியல் பணிகள் கழக தலைவருமான திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி பங்கேற்றார்.

English summary

DMK executive Leoni has criticized BJP state president Annamalai for not being able to answer questions from journalists for the fourth time.