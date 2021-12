அண்ணாமலையெல்லாம் ஒரு தலைவானா? - ஒருமையில் விமர்சித்த திமுக அமைச்சர்

Krishnagiri

oi-Rajkumar R

கிருஷ்ணகிரி: அண்ணாமலையெல்லாம் ஒரு தலைவானா? அவரைப் பற்றியெல்லாம் கேள்வி கேள்விகேட்க வேண்டாம் என கைத்தறி மற்றும் துணிநூல்துறை அமைச்சர் காந்தி ஒருமையில் பேசி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

கடந்த சில மாதங்களாகவே திமுக அதிமுகவை விட திமுக - பாஜக இடையிலான மோதல் அதிகரித்து வருகிறது. தினமும் காலை மாலை என அறிக்கை பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு என திமுக மற்றும் அதன் முக்கிய தலைவர்களை பாஜக மாநில தலைவராக நியமிக்கபப்ட்டுள்ள அண்ணாமலை கடுமையாக விமரிசித்து வருகிறார்.

இதற்கு திமுகவின் முன்னணி அமைச்சர்களும், முக்கிய பிரமுகர்களும் தக்க பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் குன்னூர் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விபத்து குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பதிவிட்ட யூடியூபர் மாரிதாஸ் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் திமுக பாஜக மோதல் அதிகரித்தது. திமுக கருத்துச்சுதந்திரத்தை நசுக்குவதாகவும், கொடுங்கோல் ஆட்சி நடத்துவதாக கூறியிருந்தார்.

அண்ணாமலை மீது உடனடியாக நடவடிக்கை தேவை.. கி வீரமணி அறிக்கை.. என்ன காரணம்? பரபர தகவல்

English summary

Gandhi, the Minister of Handloom and Textiles, has spoken in unison and harshly criticized Annamalai as a leader who should not be questioned about everything.