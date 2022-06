மோடி ஆட்சியமைந்த பிறகு.. 8 வருடங்களில் இந்தியா வியத்தகு அளவில் வளர்ந்துவிட்டது- எல்.முருகன் பேட்டி

Krishnagiri

oi-Nantha Kumar R

கிருஷ்ணகிரி: இந்தியா 8 ஆண்டுகள் வியக்கத்தக்க அளவில் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. மேலும் தொடர்ந்து முன்னேறி வருகிறது. இதனால் நாடு முழுவதும் மத்திய அரசின் 8 ஆ்டு சாதனை சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது என மத்திய இணை அமைச்சர் எல் முருகன் பெருமையாக கூறினார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே மத்திகிரியில் ஆசியாவின் மிகப்பெரிய கால்நடை பண்ணை உள்ளது. இந்த பண்ணையை மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணை அமைச்சர் எல் முருகன் நேற்று பார்வையிட்டார்.

அதன்பிறகு அவர் நிருபர்களை சந்தித்தார். மத்திய அரசின் திட்டங்கள், சாதனை பற்றி அவர் எடுத்து கூறினார். இதுபற்றி அவர் கூறியதாவது:

English summary

India has grown remarkably for 8 years. And continues to progress. Union Minister L Murugan proudly said that the 8th anniversary of the Union Government is being celebrated across the country.