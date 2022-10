லிஸ் டிரஸ் ராஜினாமா.. கட்சியை காப்பாற்ற ரிஷி சுனக் உதவியை நாடும் போரிஸ்! இங்கிலாந்து நிலை மாறுமா?

London

oi-Halley Karthik

லண்டன்: இங்கிலாந்தின் புதிய பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட லிஸ் டிரஸ் பதவியேற்ற 45 நாட்களிலேயே ராஜினாமா செய்துள்ளது அந்நாட்டில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இந்நிலையில் அடுத்த பிரதமராக முன்னாள் நிதியமைச்சரான இந்திய வம்சாவளி சேர்ந்த 'ரிஷி சுனக்' தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஆனால், கட்சியை காப்பாற்ற மீண்டும் தான் பிரதமராக பொறுப்பேற்க இருப்பதாக போரிஸ் ஜான்சன் கூறியுள்ளார்.

லிஸ் ட்ரஸ் ராஜினாமா.. மேஜிக் செய்வாரா ரிஷி சுனக்? இங்கிலாந்தின் புது பிரதமராக யாருக்கு வாய்ப்பு?

English summary

