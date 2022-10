தேதி குறிச்சாச்சி.. பிரிட்டன் பிரதமராகும் ரிஷி சுனக்? குறுக்கே வரும் போரிஸ் ஜான்சன்.. விறுவிறுப்பு

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: பிரிட்டன் பிரதமர் பதவியை லிஸ் ட்ரஸ் ராஜினாமா செய்த நிலையில் அடுத்த பிரதமரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக் போட்டியிட்டால் வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளதாக கூறப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் ரிஷி சுனக்கிற்கு செக் வைக்கும் வகையில் மீண்டும் போரிஸ் ஜான்சன் களமிறங்கலாம் என கூறப்படுகிறது

பிரிட்டன் பிரமராக இருந்த போரிஸ் ஜான்சன் மீது ஊழல், முறைகேடு புகார் எழுந்ததால் சமீபத்தில் அவர் ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து ஆளும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி மற்றும் பிரிட்டன் பிரதமர் பதவிக்கான போட்டியில் ஏராளமானவர்கள் களமிறங்கினர்.

ஒவ்வொரு கட்டங்களாக நடந்த தேர்தலில் இறுதி போட்டியில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக், லிஸ் ட்ரஸ் இருந்தனர். இதில் லிஸ் ட்ரஸ் வெற்றி பெற்று பிரதமரானார்.

