பிரிட்டன் பிரதமராக இந்திய வம்சாவளி ரிஷி சுனக் போட்டி! குடும்ப பாரம்பரியத்தை கூறி பிரசாரம் துவக்கம்

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: பிரிட்டன் பிரதமர் பதவிக்கு இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக் போட்டியிடும் நிலையில் அவர் தனது பிரசாரத்தை துவங்கினார். தனது குடும்பத்தின் பாரம்பரியம், பிரிட்டன் வழங்கிய வாய்ப்பு பற்றி அவர் பெருமையாக பேசி ஓட்டு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.

பிரிட்டன் பிரதமராக போரிஸ் ஜான்சன் இருந்தார். இவர் சமீபத்தில் தொடர்ந்து சர்ச்சைகளில் சிக்கினார். கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் பார்ட்டி நடத்தியது உள்ளிட்ட வெவ்வேறு சம்பவங்கள் பெரும் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தின.

இதையடுத்து எப்போது வேண்டுமானாலும் போரிஸ் ஜான்சனின் பிரதமர் பதவிக்கு ஆபத்து நேரிடலாம் என்று சொல்லப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் 2 நாட்களுக்கு முன்பு போரிஸ் ஜான்சனின் அமைச்சரவையில் உள்ள அமைச்சர்கள் திடீரென அடுத்தடுத்து ராஜினாமா செய்தனர்.

English summary

After Boris johnson, Rishi Sunak starts his campaign for election as Britain’s next prime minister and the leader of the conservative party. He released the video mentioned his family heritage and his work.