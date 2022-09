120 ஆண்டு பாரம்பரியம்.. கன்கேரஜ் வண்டி.. பிரிட்டன் மகாராணியின் உடலை இழுத்து சென்ற 98 மாலுமிகள்..ஏன்?

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: பிரிட்டன் மகாராணி 2ம் எலிசபெத்தின் உடல் இறுதி சடங்குக்கு பிறகு அவரது சவப்பெட்டி கன்கேரஜ் வண்டி மூலம் 98 மாலுமிகளால் இழுத்து செல்லப்பட்டு நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. உடலை சாரட் வண்டியில் இழுத்து செல்லும் 120 ஆண்டு பாரம்பரியத்தின் பின்னணி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பிரிட்டன் மகாராணியாக 70 ஆண்டுகள் செயல்பட்ட 2ம் எலிசபெத் 1952ம் ஆண்டில் அரியனை ஏறி மகாராணியாக முடிசூடினார்.

வயது முதிர்வு காரணமாக ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவால் அவர் டாக்டர்கள் கண்காணிப்பில் இருந்தார். இருப்பினும் கடந்த 8ம் தேதி இரவில் மகாராணி 2ம் எலிசபெத் காலமானார்.

English summary

After the funeral of Queen Elizabeth II, her coffin was carried by 98 sailors on a charade. The background to the 120-year-old tradition of dragging the body in a chariot has been revealed.