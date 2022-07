"சங்க தமிழ், தங்க தமிழ், சிங்க தமிழ்".. அமெரிக்காவிலும் அடுக்குமொழியில் டி.ராஜேந்தர்.. அதே கம்பீரம்

London

oi-Vishnupriya R

லண்டன்: உடல்நல பாதிப்பிற்காக அமெரிக்காவில் சிகிச்சை பெற்று வரும் இயக்குநரும் நடிகருமான டி ராஜேந்தர் அமெரிக்க தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு வீடியோ மூலம் உரையாற்றியுள்ளது சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வீடியோவை நடிகர் பாண்டியராஜனின் மகன் வெளியிட்டுள்ளார்.

நடிகர் டி ராஜேந்தருக்கு வயிற்றில் ரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டு வயிற்றில் வலியும் இருந்தது. இதையடுத்து அவர் கடந்த மே மாதம் சென்னை போரூர் ராமசந்திராவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றார்.

இதையடுத்து டி ராஜேந்தரை வெளிநாட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று சிகிச்சை அளிக்குமாறு மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தினர். இதையடுத்து டி ராஜேந்தரின் மகன் சிம்பு அமெரிக்காவிற்கு முதலில் சென்று தந்தையின் சிகிச்சைக்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தார்.

English summary

Here is a new video about T.Rajendar who is in America. He also speaks through video for Newyork Tamil Sangam function.