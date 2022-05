"ஒரே வைரஸ்.." வெறும் ஒரு ஆண்டில் ஒரு லட்சம் பச்சிளம் குழந்தைகள் பலி.. கொரோனா இல்லை இது வேறயாம்

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு மட்டும் ஒரு வகை வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக உலகெங்கும் 5 வயதுக்குட்பட்ட ஒரு லட்சம் பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக ஆய்வு அறிக்கை ஒன்றில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா பரவல் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் உலக நாடுகளை ஒரு வழி செய்து வருகிறது. இதனால் ஏற்பட்ட பொருளாதார பாதிப்பு ஒருபுறம் என்றால் ஈடு செய்ய முடியாத உயிரிழப்புகள் மற்றொரு புறம் இருந்தது.

நல்வாய்ப்பாக கொரோனா வைரஸ் குழந்தைகள் மத்தியில் பெரியளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை. இருப்பினும், ஒரே ஆண்டில் ஒரு லட்சம் குழந்தைகள் உயிரிழந்ததற்கான காரணமாக வைரஸ் குறித்து ஆய்வாளர்கள் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்,

