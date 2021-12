இங்கிலாந்தை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் ஓமிக்ரான் வைரஸ்.. அவசரநிலை கொண்டு வர முடிவு!

London

லண்டன்: சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொடிய கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதையும் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வரும் நிலையில் புதிய வகை உருமாறிய ஓமிக்ரான் வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது பரவி வருவது கூடுதல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இந்த ஓமிக்ரான் வைரஸ் மிகவும் ஆபத்தானது என்று உலக சுகாதார அமைப்பும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. முழுமையாக 2 டோஸ் தடுப்பூசி போடப்பட்ட மக்கள் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் கூறப்படுகிறது. மேலும் டெல்டாவை வைரஸை விட இது வீரியம்மிக்கது என்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

வேகமாக பரவும் ஓமிக்ரான்.. தமிழகத்தில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு தடை?

English summary

The spread of the Omigron virus in the UK is doubling daily. The total impact of Omigran there is 3,137. The incidence of the Omigron virus, which was 1,898 last Saturday, has doubled in two to three days, adding to the shock