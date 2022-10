கடல் கடந்த காதல்.. பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனக்-அக்சதாவின் முதல் சந்திப்பு எங்கு தெரியுமா? பிளாஷ்பேக்

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக் பிரிட்டன் பிரதமராகி உள்ளார். இவர் இன்போசிஸ் இணை நிறுவனர் நாராயணமூர்த்தியின் மகள் அக்சதாவை திருமணம் செய்துள்ளார். இந்நிலையில் தான் பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனக்- அக்சதா இடையேயான முதல் சந்திப்பு எங்கே எப்போது நடந்தது? இருவருக்கும் இடையேயான காதல் பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பிரிட்டன் பிரதமராக இருந்த லிஸ் ட்ரஸ் வெறும் 45 நாட்களில் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனால் புதிய பிரதமரை தேர்வு செய்வதற்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்டது.

இதில் லிஸ் ட்ரஸிடம் தோல்வியடைந்த இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக் வெற்றி பெறலாம் என்ற தகவல்கள் வெளியாகின. அதன்படி ரிஷி சுனக் பிரிட்டன் பிரதமர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று பிரதமராகி உள்ளார்.

ஆளப் போறான் இந்தியன்! பிரிட்டன் பிரதமரான ரிஷி சுனக்! சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா? இத்தனை கோடி சொத்துகளா?

English summary

Rishi Sunak of Indian origin has become the Prime Minister of Britain. He is married to Aksatha, daughter of Infosys co-founder Narayanamurthy. Where and when did the first meeting between British Prime Minister Rishi Sunak and Aksada take place? Information about the romance between the two has been revealed.