வெற்றிகரமான தடுப்பூசி இருக்கு.. ஆனாலும் டெல்டாவுடன் போராடுவது ஏன்? வல்லரசுகளை கலங்க வைத்த ரிசல்ட்

London

oi-Velmurugan P

லண்டன்: ஏன் வெற்றிகரமான தடுப்பூசி கண்டுபிடித்த நாடுகள் கூட டெல்டாவுடன் போராடுகின்றன என்று தெரியுமா? இந்த விஷயத்தில் நாம் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் தடுப்பூசி போட்டவர்களை மெதுவாக பாதிக்கும் கொரோனா அவர்கள் மூலம் தடுப்பூசி போடாதவர்களை மோசமாக பாதிக்கிறது. இது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இதுவே உலக நாடுகளின் சிக்கலுக்கு காரணம்.

புதிய ஆராய்ச்சியின் படி, கொரோனாவிற்கு எதிராக தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்களுக்கு பாதிப்பு பெரிதாக இருக்காது என்றாலும், தங்கள் வீட்டில் உள்ள தடுப்பூசி போடாதவர்களுக்கு, அல்லது தங்களை சுற்றியுள்ள தடுப்பூசி போடாதவர்களுக்கு கொரோனாவின் டெல்டா வேரியண்ட் வைரஸை பரப்ப வாய்ப்புள்ளது என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

லான்செட் தொற்று நோய்கள் மருத்துவ இதழில் வியாழக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வறிக்கையின்படி, லேசான கொரோனா பாதிப்புடன் இருந்த 621 பேரிடம் ஆண்டு முழுவதும் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், தடுப்பூசி போடப்பட்ட வீட்டுத் தொடர்புகளில் 25% பேர் நோயைப் பெற்றுள்ளனர், அதே நேரத்தில் தடுப்பூசிகள் இல்லாதவர்களில் 38% பேர் கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதாவாது தடுப்பூசி போட்டவர்களால் நோய் பரப்பப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Why Even Countries With Successful Vaccine Rate Are Struggling With Delta.The results go some way toward explaining why the delta variant is so infectious even in nations with successful vaccine rollouts, and why the unvaccinated can't assume they are protected because others have had shots.