ஒரு மணி நேரத்தில் 31 பேர் பலி.. உ.பியில் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட சாலை விபத்துகள்.. பெரும் சோகம்

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் ஒரு மணி நேரத்தில் இரு வேறு இடங்களில் நடைபெற்ற விபத்தில் 31 பேர் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த விபத்திற்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்ததோடு உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.2 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் எனவும் கூறியுள்ளார்.

விபத்து நடந்த பகுதிகளில் உத்தரப் பிரதேசத்தின் அமைச்சர்கள் மீட்பு பணியை நேரில் இருந்து துரிதப்படுத்தியுள்ளனர்.

English summary

The incident in which 31 people died in two separate accidents within an hour in the state of Uttar Pradesh has caused great sadness across the country. Prime Minister Modi has condoled the accident and said that the families of the deceased will be given a compensation of Rs 2 lakh each. The ministers of Uttar Pradesh have personally accelerated the rescue work in the accident areas.