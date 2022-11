"டேய் எப்புட்றா.." எலியை கொன்றவர் மீது எப்ஐஆர்! பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்ட எலி உடல்!

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் எலி வாலில் கல்லைக் கட்டி வாய்க்காலில் வீசி கொன்றதாக இளைஞர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

எலியை கொல்வதற்கென எலி பேஸ்டு, பவுடர், பொறி என அனைத்தும் சட்டப்பூர்வமாக விற்கப்பட்டு வரும் நிலையில் எலியை கொன்றதற்காக ஒருவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது வியப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

விலங்கு நல ஆர்வலர் ஒருவர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வழக்கு தொடர்பாக விசாரணையும் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

A case has been registered against a youth for tying a stone to a rat's tail and throwing it into a drain in the state of Uttar Pradesh. It is surprising that a person has been booked for killing a rat while all the things like rat paste, powder and traps are being sold legally to kill rats. The case was registered on a complaint lodged by an animal welfare activist. The case is also being investigated.