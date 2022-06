ஷாக்! கைகளை கட்டி..மிருகங்களான 3 பேர்.! கதறிய தலித் சிறுமி பலி! உச்சகட்ட பரபரப்பில் உத்திர பிரதேசம்!

Lucknow

லக்னோ : உத்திர பிரதேச மாநிலம் லக்னோ அருகே கூட்டுப் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 13 வயது தலித் சிறுமி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த நிலையில், பாலியல் பலாத்காரம் தொடர்பாக இதுவரை 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் உள்ள வட மாநிலங்களான அஸ்ஸாம், பீகார், மேற்கு வங்கம், உத்திர பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பெண்கள், சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

குறிப்பாக 18 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகளுக்கு இதுபோன்ற கொடூர நிகழ்வுகள் அதிகரித்து வருவது சமூக ஆர்வலர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

A 13-year-old Dalit girl who was allegedly gang-raped near Lucknow in Uttar Pradesh has died without treatment, police say, adding that three people have been arrested so far in connection with the rape.