மனுஷனாய்யா நீயெல்லாம்.. பிஞ்சுயா அது! ஆசிரியர் செய்யும் வேலையா இது? பள்ளியில் நடந்த ஷாக் சம்பவம்!

லக்னோ : பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவிகளிடம் ஆசிரியர்கள் அத்துமீறும் சம்பவங்களால் பெற்றோர் கடும் அதிர்ச்சியில் இருக்கின்றனர். அப்படி ஒரு சம்பவம் தாம் உபியில் அரங்கேறியுள்ளது. பள்ளியில் படிக்கும் மாணவி ஒருவருக்கு ஆசிரியர் காதல் கடிதம் எழுதியதோடு, அப்பெண்ணின் பெற்றோரையும் மிரட்டியிருக்கிறார்.

இந்தியா முழுவதும் கடந்த சில நாட்களாக பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக 18 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகள் வன்கொடுமை சம்பவங்களில் சிக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

தெலுங்கானா, ஆந்திரா, ஹரியானா, ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களை விட இத்தகைய சம்பவங்கள் உத்திர பிரதேச மாநிலத்தில் இந்த வகையான கொடூரங்கள் அரங்கேறுவது சமூக ஆர்வலர்களையும் பெற்றோர்களையும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Parents are shocked by the incidents of teachers violating students studying in schools. One such incident has taken place in Dham UP. A teacher has written a love letter to a student and threatened her parents.